Eskişehir'de gelinlik tasarlayıp diken ve işletmesinde satan Fadime İşbilener, yaz aylarının gelmesiyle birlikte satışların arttığını, bu sezon dantel ve tasarım ürünler ile 'kaburga' diye tabir edilen gelinlik modellerinin tercih edildiğini belirtti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hız kazanan düğün sezonu gelinlik alışverişlerini canlandırdı. Fadime İşbilener, özellikle temmuz ve ağustos aylarında yurt dışından gelen müşterilerin taleplerinin artmasıyla birlikte yoğunluğun daha da arttığını ve gece geç saatlerine kadar çalıştıklarını belirtti.

'Bu sezon dantel ve tasarım ürünler ön planda'

İşbilener, bu sezon gelin adaylarının en çok tercih ettiği modellerin dantel ve tasarım ürünler olduğunu söyledi. Özel dikim üstünde çalıştıkları için gelin adaylarının tasarım modellerinde çeşitli talepleri olduğunu anlatan Fadime İşbilener, 'Bu sezon dantel modeller ve tasarım ürünler ön planda; ayrıca 'kaburga' diye tabir ettiğimiz etek kesimleri inanılmaz derecede revaçta olup, her türlü dantel modelinde, tesettürlü veya açık seçenekler dahil, geniş bir yelpazede çalışıyoruz. Özel dikim yaptığımız için tasarım modellerinde gelin adaylarının talepleri oldukça çeşitli; kimisi yoğun işlemeleri tercih ederken, kimisi daha naif modeller istiyor' dedi.

'Gelinlerin vücut yapılarına uygun model tercihi çok önemli'

Gelin adaylarının model seçimlerinde vücut yapılarını tanıyarak karar vermelerini öneren Fadime İşbilener, 'Örneğin hafif kilolu gelin adaylarına, olduklarından daha kilolu göstereceği için çok fazla kaburga etek modelini önermiyor, bunun yerine A kesim tarzı gibi seçeneklere yönelmelerini ve vücut yapılarını tanıyarak karar vermelerini tavsiye ediyorum' şeklinde konuştu.

'Dikimlere iki ay öncesinden başlıyoruz'

Gelin adayları için tasarlanan gelinlik modellerinin daha sonradan kolaylıkla değiştirilmesi amacıyla dikimlere iki ay önceden başladıklarını ve maliyet artışları nedeniyle fiyatların iki katına çıktığını belirten İşbilener, 'Dikimlere normalde iki ay öncesinden başlıyoruz: Çünkü bu süreçte içlerine sinmeyen bir detay olduğunda müdahale etmemiz çok daha kolay oluyor. Maliyet artışlarına bağlı olarak fiyatlarımız iki katına çıktı ve şu an 40 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar ulaşan gelinlik seçeneklerimiz mevcut' ifadelerini belirtti.

Fadime İşbilener düğün hazırlığı yapan çiftlere hazırlıklara ne kadar erken başlarlarsa o kadar avantajlı olacaklarını tavsiye etti.