Sivrihisar Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Festival, üç günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Nasreddin Hoca Mahallesi'nde gerçekleştirilen geleneksel Göl'e Maya Çalma etkinliğiyle başlayan festival; Eskişehir ve Sivrihisar'da düzenlenen kortej yürüyüşleri, protokol programları, konserler, tiyatro ve çocuk gösterileri, açık hava heykel bahçesi etkinlikleri, çocuk oyun alanları, el sanatları ve yöresel ürün stantları ile yurt içinden ve yurt dışından gelen halk dansları ekiplerinin sahnelediği gösterilerle bir hafta boyunca Sivrihisar'ı kültür, sanat ve kardeşliğin buluşma noktası haline getirdi.

'Festivalimizi büyük bir gurur ve mutlulukla tamamladık'

Festivalin tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Başkan Dökmeci açıklamasında, '10. Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalimizi büyük bir gurur ve mutlulukla tamamladık. Festivalimizin gerçekleşmesine katkı sağlayan başta Eskişehir Valimiz Erdinç Yılmaz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, sağlık ekiplerimize, itfaiyemize, AFAD ekiplerimize, festivalimize değer katan sanatçılarımıza, yurt içinden ve yurt dışından gelen halk dansları ekiplerimize, esnafımıza, basın mensuplarımıza, stant açan tüm katılımcılarımıza ve gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan belediye personelimize gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Festival boyunca alanları doldurarak etkinliklere yoğun ilgi gösteren vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Dökmeci, 'En büyük teşekkürüm, coşkumuzu paylaşan kıymetli hemşehrilerimize ve ilçemize gelen tüm misafirlerimizedir. Sizlerin ilgisi, desteği ve güler yüzü sayesinde Nasreddin Hoca'nın hoşgörü, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünü hep birlikte yaşattık.' dedi.