Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Safiye Buluş yürütücülüğünde gerçekleştirilen 'Nöroestetik ve Fotoğraf Okuma' dersi kapsamında hazırlanan 'Oksipital Dans: Nöroestetik ve Fotoğraf' Karma Fotoğraf Sergisi, Bilecik Kent Konseyi Yerleşkesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Ders kapsamında üretilen çalışmaların bir araya getirildiği sergide, 28 sanatçının 35 fotoğraf eseri yer aldı. Bilecik Kent Konseyi tarafından ev sahipliği yapılan serginin açılışına: Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, Bilecik Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Emir Erbilgin, konsey meclis başkanları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Nöroestetik ve fotoğraf ilişkisini merkeze alan sergide, fotoğraflar yalnızca estetik nesneler olarak değil, beynin görsel algı süreçlerini harekete geçiren güçlü uyaranlar olarak sunuldu. Özellikle görsel bilgilerin işlenmesinde önemli rol oynayan oksipital lob ve görsel algıyla ilişkili uzmanlaşmış beyin bölgelerinin uyarılmasının hedeflendiği sergide; ziyaretçiler fotoğrafları yorumlayarak aktif bir anlamlandırma sürecine dâhil oldu.

Sergi kapsamında gerçekleştirilen 'Nöroestetik ve Fotoğraf Okuma' söyleşisi de yoğun ilgi gördü. Katılımcıların soru ve görüşleriyle şekillenen etkinlik; sıcak, samimi ve etkileşimli bir ortamda gerçekleşti. Söyleşide fotoğrafın algı, dikkat, duygu ve anlam üretme süreçleri üzerindeki etkileri ele alınırken, katılımcılar eserler üzerinden farklı okuma ve yorumlama deneyimleri yaşadı.

Ziyaretçiler; fotoğraflara yalnızca bakan değil; onları çözümleyen, yorumlayan ve yeniden anlamlandıran aktif bir izleyici konumuna geçerek güçlü bir nöroalgısal deneyim yaşadı. Böylece sergi; sanatın estetik boyutunun yanı sıra algı ve anlam üretme süreçlerine odaklanan disiplinler arası yaklaşımıyla dikkat çekti. Sergide emeği geçenlere, plaket ve çiçek buketi takdim edildi. Sergi pazartesi günü akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecektir.