Bursa'da alkol uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracı polislerin üzerine sürerek kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün 1.17 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen alkol uygulaması sırasında meydana geldi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarında bulunduğu otomobilin sürücüsü, ikazlara uymayarak aracı ekiplerin üzerine sürdü ve kaçmaya başladı. Bunun üzerine sivil trafik ekipleri şüpheli aracın peşine düştü. Sürücü, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen durmayarak, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından önü kesilerek durduruldu. Sürücü N.Y.'nin alkol kontrolünde 1.17 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücüye toplam 320 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 10 ay süreyle el konuldu. Araç ise 4 ay süreyle trafikten men edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, polis ekiplerinin filmleri aratmayan kovalamaca anı kameraya yansıdı.