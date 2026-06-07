Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yerinde Yönetim' vizyonuyla Yıldırım'ı mahalle mahalle ziyaret ederek vatandaşlarla buluşuyor.

Yıldırım'da, ortak akıl, ve istişare kültürüyle çalışmalarına devam eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelip; talepleri dinliyor, ihtiyaçları yerinde tespit ediyor. Son bir ayda; Sinandede, Yıldırım, Mollaarap, Piremir, Davuddede, Emirsultan, Zeyniler, Sakarya, Vatan, 152 Evler, Yiğitler, Namazgah, 75. Yıl, Millet, Erikli ve Eğitim mahallelerini ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, vatandaşlarla kucaklaşıp ihtiyaçları birinci ağızdan dinledi. Mahalle ziyaretlerinde devam eden projeleri de yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, sokak sokak gezdiği mahallelerin ihtiyaçlarıyla ilgili de muhtarlardan bilgi aldı. Mahalle ziyaretlerinin yanısıra kentteki Sivil Toplum Kuruluşu ve derneklerin etkinliklerine de katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, buralarda da vatandaşlarla buluşup, ihtiyaç ve talepleri birinci ağızdan dinliyor. Ayrıca belediye bünyesinde faaliyet gösteren kütüphane, spor merkezi ve sosyal tesisleri de sık sık ziyaret eden Başkan Yılmaz, bir araya geldiği gençlerle sohbet edip onların taleplerini ve isteklerini dinliyor.

Belediye hizmetlerini ve karar alma süreçlerini doğrudan mahallelere ve halkın ayağına taşıyan ortak akıl odaklı bir çalışma modelleri olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz; 'Yıldırım'da göreve geldiğimiz günden bu yana hep ortak akıl vurgusu yaptık. 'Yıldırım'ı, Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz' demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak Yıldırım'ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini doğrudan ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz' ifadelerini kullandı.

Her hafta mutlaka birkaç mahalleyi ziyaret ettiğini belirten Başkan Oktay Yılmaz, 'Vatandaşlarla buluşmadan, esnafı dinlemeden, mahalleleri sokak sokak gezmeden üretilen hizmetin yeteri kadar faydalı olmayacağına inanıyoruz. Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu yüzden projelerimizi sahada, hemşehrilerimizle birlikte şekillendiriyoruz. Yıldırım'ı hemşehrilerimizle birlikte yönetiyor, birlikte güzelleştiriyoruz. Ortak akılla, el birliğiyle daha güçlü bir Yıldırım inşa ediyoruz. Mahallelerimizi gezmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya ve Yıldırım'ı sahadan yönetmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.