Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Orhaneli İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'nde görev değişimi yaşandı. Mevcut İlçe Başkanı Cemil Ar, görevini tek aday olarak seçime giren Yunus Aydoğdu'ya devretti.

MHP Orhaneli İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi, Orhaneli İbrahim Hüsniye Çağlayan Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi ve Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Serdar Başak, Bursa Kamu-Sen İl Başkanı İbrahim Bulut, Ülkü Ocakları Başkan Vekili Serdar Pekeer ile çok sayıda muhtar, dernek ve sendika temsilcisi katıldı.

Kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okunurken, ilçe teşkilatının faaliyet raporları da delegelerle paylaşıldı. Seçim öncesinde konuşan yeni İlçe Başkanı Yunus Aydoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yalnızca bir siyasi parti değil, milletin ve memleketin meselelerini kendisine dava edinmiş bir hareket olduğunu belirtti. Aydoğdu, 'Milliyetçi Hareket Partisi, çözüm noktasında hiçbir beklenti içerisine girmeden, makam ve mevkileri vatan ve millet sevgisinin gerisinde tutarak samimi bir mücadele ortaya koymuştur. 15. Olağan İlçe Kongremizin başta dağ yöremizin en büyük ilçesi Orhaneli'mize, Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Tek aday olarak gidilen seçimde 60 delegenin tamamının oyunu alan Yunus Aydoğdu, MHP Orhaneli İlçe Başkanı seçildi. Kongrenin ardından Aydoğdu, görevi Cemil Ar'dan devralarak resmen göreve başladı.