Nilüfer Belediyesi'nin NİLKOOP iş birliği ile ekimini yaptığı buğdayda ilk hasat Karacaoba Mahallesi'nde başladı. Bu yıl Kızılcıklı ve Konaklı Mahallesi ile birlikte toplam 60 dönüm buğday ekildiğini dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Nilüferli hemşehrilerimizin sağlıklı gıdaya erişimi için örnek üretimler yapmaya devam edeceğiz' dedi.

İyi tarım uygulamaları ile üreten çiftçileri bilinçlendirmeyi amaçlayan Nilüfer Belediyesi, ektiği buğdayların hasadına başladı. Karacaoba Mahallesi'nde gerçekleştirilen buğday hasadına, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) Başkanı Resul Tarman ile Karacaoba Mahalle Muhtarı Recep Bayraktar katıldı.

Başkan Şadi Özdemir yaptığı konuşmada, Karacaoba, Kızılcıklı ve Konaklı mahallelerinde toplam 60 dönüm buğday ektiklerini dile getirdi. Ekmeklik buğday üretimi yaptıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, buğdayların taş değirmenlerde öğütülerek un haline geldiğini ve Hasanağa Gıda Merkezi'nde erişte ve tarhana gibi ürünlerin yapımında kullanıldığını söyledi.

Doğru üretimle sağlıklı gıdayı Nilüferlilerle buluşturduklarını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, 'Üç ayrı çeşitte deneme yaptık. Hangi toprakta hangi ürünün daha verimli olduğuna baktık. Verimli olanların üretimini teşvik etmeye devam ediyoruz' diye konuştu.

Üretime Destek

Gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve tarım alanlarının hassasiyetleri arasında yer aldığını anlatan Başkan Şadi Özdemir, 'Kırsalda yaşayan insanların hayatlarını sürdürülebilir kılmak gerekiyor. Bizler üretimleri desteklemek ve toprak analizleriyle vereceğimiz mühendislik desteğiyle doğru üretimler yapılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Asıl amacımız şu: Nilüfer'in köylüsü, Nilüfer'in efendisi olsun. Nilüferli hemşehrilerimizin sağlıklı gıdaya erişimi için tarımı desteklemeye, örnek üretimler yapmaya devam edeceğiz' dedi.