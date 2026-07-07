Kestel Belediyesi tarafından bu yıl 525'incisi düzenlenecek Geleneksel Kozluören Yağlı Güreşleri, 12 Temmuz Pazar günü ata sporunun heyecanını kültürel mirasla buluşturacak. Bu kapsamda Başpehlivanlık mücadelelerinden kadınlar özel şenliğine kadar gün boyu sürecek etkinliklerle Kozluören, asırlık geleneğe bir kez daha ev sahipliği yapacak.

Kestel Belediyesi, ilçenin köklü kültürel değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlediği etkinliklerle gelenek ile geleceği buluşturmaya devam ediyor. Kestel Belediyesi tarafından düzenlenecek organizasyon, sabah saatlerinde pehlivan kayıt ve yoklama işlemleriyle başlayacak.

Program kapsamında gerçekleştirilecek Muhtarlık Devir Teslim Töreni'nin ardından kortej eşliğinde er meydanına geçilecek ve alt boy güreşleriyle birlikte 525 yıllık gelenek yeniden hayat bulacak. Gün boyunca büyük orta boy, başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelecek pehlivanlar kıyasıya mücadele edecek. Organizasyon kapsamında düzenlenecek Büyük Türk Bayrağı Geçit Töreni ise programa ayrı bir anlam ve coşku katacak.

Günün sonunda gerçekleştirilecek ödül töreniyle dereceye giren pehlivanlar ödüllerine kavuşacak. Öte yandan Kozluören Yağlı Güreşleri'nin en önemli özelliklerinden biri olan ve yüzyıllardır yaşatılan Kadınlar Özel Şenliği de bu yıl yine aynı heyecanla gerçekleştirilecek.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, yöresel köy pilavı ikramı, Piyanist Dilek konseri ve Kestel Belediyesi Halk Oyunları Gösterisi'nin yer alacağı şenlikte, köy kadınlarının asırlardır sürdürdüğü dayanışma ve birlik kültürü gelecek nesillere aktarılmaya devam edecek.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 525 yıllık geleneğin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, aynı zamanda Kestel'in kültürel kimliğinin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti. Başkan Erol, '525 yıldır yaşatılan Kozluören Yağlı Güreşleri, ilçemizin en köklü değerlerinden biridir. Ata sporumuz yağlı güreşi yaşatırken aynı zamanda kültürümüzü, birlik ve beraberlik ruhumuzu da gelecek nesillere aktarıyoruz. Er meydanındaki mücadelelerin yanı sıra yalnızca Kozluören'e özgü kadınlar özel şenliğimiz de bu organizasyonu farklı ve anlamlı kılan en önemli değerlerimiz arasında yer alıyor. Tüm hemşehrilerimizi ve güreş severleri, 12 Temmuz Pazar günü bu asırlık geleneğin heyecanını birlikte yaşamaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.