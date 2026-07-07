Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından 29 Haziran-6 Temmuz arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçunu işleyen şahıslara yönelik 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 34 adet sentetik ecza hapı, 163 kök kenevir bitkisi, 142 gram kannabinoid katkılı tütün, 15 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet uzun namlulu silah şarjörü ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.K., S.Ç. ve A.E. tutuklandı.