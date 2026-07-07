Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanan şahıs, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kayadibi köyü Kabalakdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki C.Ö., çöp attığı esnada dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. C.Ö.'de haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları neticesinde C.Ö., yaklaşık 20 metrelik uçurumda sağ olarak bulundu. Ekiplerin üç saatlik çalışmasının ardından C.Ö., dere yatağındaki uçurumdan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. C.Ö., sağlık ekipleri tarafından Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.