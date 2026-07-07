Şahinkaya Model United Nations (MUN) 2026 Konferansı, Bursa'nın farklı okullarından yaklaşık 300 öğrenciyi aynı çatı altında buluşturarak, şehrin en geniş katılımlı Model Birleşmiş Milletler organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı.

Dört gün boyunca devam eden konferansta öğrenciler, dünyanın farklı ülkelerini ve Birleşmiş Milletler komitelerini temsil ederek günümüzün küresel meselelerini diplomatik bakış açısıyla değerlendirdi. Delegeler; araştırma, münazara, müzakere, karar tasarısı hazırlama ve uzlaşma süreçlerinde aktif rol alırken, uluslararası ilişkiler, liderlik, eleştirel düşünme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Bu yıl konferans kapsamında yedi farklı komitede uluslararası gündemin öne çıkan başlıkları ele alındı. UNOOSA komitesinde uluslararası uzay görevlerinde astronotların güvenliği ve hukuki hakları, UNCSTD komitesinde yapay zekâ destekli deepfake teknolojileri ve dezenformasyonun düzenlenmesi, CCPCJ komitesinde ceza adalet sistemlerinin reformu, UNHRC komitesinde sürdürülebilir kalkınma kapsamında döngüsel ekonomi uygulamaları, ECOFIN komitesinde siyasi düzeyde kara para aklamanın küresel ekonomiye etkileri, UNSC komitesinde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında yaşanan gelişmelerin diplomatik boyutu, JCC (Joint Crisis Committee) komitesinde ise 'The Crown & The Black Flag' başlıklı tarihi kriz senaryosu üzerinden kriz yönetimi simülasyonu gerçekleştirildi.

Aylar süren hazırlıkların ardından hayata geçirilen konferans boyunca komite oturumları yoğun katılım ve yüksek akademik performansla tamamlandı. Öğrenciler farklı görüşleri diplomatik kurallar çerçevesinde savunarak ortak çözüm önerileri geliştirdi; uluslararası müzakere kültürünü deneyimledi.

Şahinkaya MUN 2026, yalnızca Şahinkaya öğrencilerini değil, Bursa'nın önde gelen okullarının öğrencileri aynı akademik platformda buluşturarak bilgi paylaşımını, kültürler arası etkileşimi ve yeni dostlukların kurulmasını destekledi. Katılımcılar, gerçek bir Birleşmiş Milletler atmosferini deneyimleyerek uluslararası standartlarda bir konferans süreci yaşadı.

Konferans, komitelerinde üstün performans sergileyen delegelerin ödüllendirildiği kapanış töreniyle sona ererken; gençlerin diplomasi kültürünü benimsemelerine, küresel bakış açısı kazanmalarına ve geleceğin liderleri olarak yetişmelerine katkı sunan önemli bir eğitim organizasyonu olarak öne çıktı.

Geleceğin liderleri şahinkaya mun'de yetişiyor

Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya, Şahinkaya MUN'un her yıl büyüyen yapısıyla yalnızca bir okul etkinliği olmanın ötesine geçtiğini belirterek şunları söyledi;

'Şahinkaya MUN, gençlerimizin yalnızca akademik bilgiyle değil; farklı bakış açılarını anlayabilen, çözüm üretebilen ve küresel meseleler karşısında sorumluluk alabilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan çok değerli bir platform. Bursa'nın farklı okullarından öğrencileri aynı çatı altında buluşturması ise bu organizasyonu bizim için daha da anlamlı kılıyor. Farklı eğitim ortamlarından gelen gençlerin ortak bir amaç doğrultusunda fikir üretmeleri, tartışmaları ve birlikte çözüm geliştirmeleri, geleceğin liderlerinde görmek istediğimiz iş birliği kültürünün en güzel örneklerinden biri. Şahinkaya olarak öğrencilerimize uluslararası standartlarda öğrenme deneyimleri sunmaya ve onları dünyanın her yerinde söz sahibi olacak bireyler olarak yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.'

2010 yılında kurulan Şahinkaya MUN Kulübü, 2012 yılında katıldığı ilk ulusal konferansla MUN yolculuğuna başladı. Bursa'daki özel okullar arasında Model United Nations geleneğini başlatan ilk okul olarak, yıllar içinde elde ettiği başarılarla güçlü ve köklü bir MUN geleneği oluşturdu. Ulusal ve uluslararası konferanslarda kazandığı ödüllerle adından söz ettiren Şahinkaya MUN Topluluğu; Cambridge MUN, Harvard MUN, London International MUN ve NATO sponsorluğunda düzenlenen MUNLaws gibi dünyanın saygın organizasyonlarından aldığı özel davetlerle uluslararası platformdaki başarısını her geçen yıl daha da ileri taşımaktadır.