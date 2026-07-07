Bursa'da çocuklara spor sevgisi aşılamayı, yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerini sağlamayı amaçlayan 'Yaz Spor Okulları'nın açılış törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Mustafa Yavuz, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, 3.500'e yakın sporcu ile 300'e yakın antrenör ve eğitmen, çocuklar ve aileleri katıldı.

'Spor, sağlığa yapılan yatırımdır'

Mehter takımı gösterisiyle başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın 'Evet çocuklar, hazır mıyız?' sorusuna, salonu dolduran binlerce çocuk hep bir ağızdan 'Hazırız' diyerek cevap verdi. Yaz tatilini verimli değerlendirmek için yapılabilecek en güzel etkinliklerden birini gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Vekili Biba, 'Spor, çocuklarımızın sağlığı ve geleceği adına çok değerli bir yatırımdır. Yaz tatili yeni arkadaşlıklar kurmanın, yeteneklerinizi keşfetmenin ve kendinizi geliştirmenin en güzel dönemidir. Belki de çocuklarımızın arasından geleceğin milli sporcuları, antrenörleri, hakemleri çıkacak' dedi.

'30 bin evladımız sporla buluşacak'

Çocukların ekranların karşısında değil sahalarda, havuzlarda ve parklarda olmasını arzuladıklarını anlatan Başkan Vekili Biba, 'Çocuklarımız hareket etsin, öğrensin, paylaşsın. Birlikte başarmanın sevincini yaşasın. Bu yıl ilk etapta 30.000 evladımızın 200 farklı tesiste sporla buluşacak olması büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Antrenörlerimiz ve eğitmenlerimiz, çocuklarımızın sadece sportif gelişimine değil; disiplinli, özgüvenli ve paylaşmayı bilen bireyler olarak yetişmelerine de katkı sağlayacak' diye konuştu.

'Güzel bir yaz tatili geçirmenizi temenni ediyorum'

Salonu dolduran velilere de seslenen Başkan Vekili Biba, ailelerin desteğiyle çocukların çok daha güçlü bir geleceğe hazırlanacağını vurguladı. Sporu sadece yarış kazanmanın değil; sağlıklı, mutlu ve güçlü bir toplum inşa etmenin önemli bir parçası olarak gördüklerini dile getiren Başkan Vekili Biba, 'Bu anlayışla çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapabileceği tesisleri artırmaya, imkânları geliştirmeye ve her mahallede spora erişimi kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Güzel bir yaz tatili geçirmenizi temenni ediyorum' dedi.

Yaz Spor Okulları'nın hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kurumlara, yöneticilere, antrenörlere ve gençlere teşekkür eden Bursa Valisi Erol Ayyıldız, kurumlar arasındaki güçlü iş birliğiyle gerçekleştirilen bu tür çalışmaların çocukların ve gençlerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek Yaz Spor Okulları'nın Bursa'ya hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Bursa'nın sporla güçlendiğini, çocukların ise sporla dayanışmayı, birlikte mücadele etmeyi, paylaşmayı, arkadaşlıklar kurmayı öğrendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sporda ve eğitimde ahlaklı, erdemli, vatanını ve milletini seven gençlerin yetişmesi için uğraştıklarını aktaran Gözgeç, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Yaz Spor Okulları'nın öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını temenni etti. Spora yoğun ilgi gösteren ve çocuklarını gönderen ailelere de teşekkür eden Yavuz, dijital çağda yaşanan önemli sorunların ancak sosyalleşerek ve sporla uğraşarak aşılabileceğini anlattı.

Geleceğin başarılı sporcularının yetişeceği yeni bir dönemin başlangıcını yaptıklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa'nın güçlü bir spor şehri olduğunun altını çizdi. Yıl boyunca 42.000 vatandaşa spor hizmeti sunduklarını belirten Aksoy, 2026 yılında 17 ilçede 45 farklı branşta ücretsiz eğitimlerle daha fazla çocuğa ulaşacaklarını, yetenekli sporcuları keşfederek Türk sporuna kazandıracaklarını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, dijital çağda çocukları ekran bağımlılığından ve hareketsizlikten korumanın en güzel yolunun spora ve sosyal faaliyetlere yönlendirmek olduğunu belirtti. Ailelerin çocuklarını spora göndererek geleceklerine yatırım yaptığını anlatan Çokgezer, Yaz Spor Okulları'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yıldırım Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreş takımı ve Nilüfer Gençlik Merkezi halk oyunları ekibinin gösterileri sahnelendi. Programın sonunda sahne alan Karizma Show Gösteri ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı.