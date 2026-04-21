Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın girişimleriyle Teknova Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilecek olan 20 Milyon Euro'luk yatırımın uygulama safhasına geçmesini şehrin ekonomik gelişimi adına önemli bir eşik olarak değerlendirdi.

Yatırımın sadece bir fabrika kurulumu olmadığını, aynı zamanda Elazığ'ın üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini artıracak stratejik bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Dumandağ, bu tür projelerin şehrin sanayi altyapısını güçlendirdiğini ifade etti.

Söz konusu yatırımın hayata geçirilmesinde sağlanan teşvik mekanizmalarının doğru ve etkin kullanılmasının önemine dikkat çeken Dumandağ, bu sürecin diğer yatırımcılar açısından da yol açıcı bir örnek teşkil edeceğini belirtti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın girişimlerinin somut sonuçlar üretmeye başladığını da kaydeden Dumandağ, 'Elazığ'ın kalkınmasına katkı sunan her adım kıymetlidir. Bu yatırım, şehrimizin ekonomik potansiyelini harekete geçiren önemli bir gelişmedir' dedi.

Dumandağ, Teknova OSB'de başlatılan yatırımın Elazığ'a yeni fırsatlar kazandıracağını ifade ederek, şehre ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını temenni etti.