Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, ilçe merkezine yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan Kayalı Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Tuncay B.(40) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alanda uçurumdan yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.