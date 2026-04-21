Samsun'un Vezirköprü ilçesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla sürücü adaylarına yönelik yeni eğitim parkuru için çalışmalar başlatıldı.

Vezirköprü'de sürücü eğitim alanlarının şehir içi trafikte oluşturduğu yoğunluk ve kaza riskinin ortadan kaldırılması amacıyla Vezirköprü Belediyesi tarafından sürücü adayları için yeni eğitim parkurları oluşturuluyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, 'Sürücü adaylarının eğitimlerini şehir trafiğini etkilemeden sürdürebileceği modern bir alan oluşturuyoruz. Bu sayede hem kursiyerler daha güvenli eğitim alacak hem de trafik güvenliği artacak' dedi.

Yeni parkurun tamamlanmasının ardından sürücü adaylarının eğitim faaliyetlerini bu alanda yapacağı ve milli eğitim tarafından yapılacak sınavlarında burada yapılacağı öğrenildi.