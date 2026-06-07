Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, düzenledikleri Ozanlar ve Şairler Buluşması'nın büyük ilgi gördüğünü belirterek, 'Sanatın ve sanatçının yanında olan bir belediye olarak bu ve benzeri kültürel faaliyetlere devam edeceğiz. Kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz' dedi.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Samsun Yazarlar Derneği tarafından organize edilen 'Ozanlar ve Şairler Buluşması', Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi'nde gerçekleştirildi. Azerbaycan, Gürcistan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'nin çeşitli illerinden şair ve ozanların katıldığı etkinlikte, katılımcılar şiirler, türküler ve sohbetlerle unutulmaz anlar yaşadı.

Sunuculuğunu Doğan Kan'ın yaptığı ve iki gün süren program, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Etkinlik öncesinde Samsun'a gelen şair ve ozanlar için doğa, tarih ve kültür gezileri de düzenlendi. Misafirler, Samsun'un doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kültürel etkinliklerin toplumun ortak değerlerinin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Kurnaz, 'Kültürümüzün önemli parçalarından olan türküler ve halk sohbetlerinin en güzel örneklerinin yaşandığı 'Ozanlar ve Şairler Buluşması' programımızı gerçekleştirdik. Davetimize icabet eden tüm şairlerimize, ozanlarımıza ve bu muhteşem programı izlemeye gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. İki gün süren ve izleyenlerin büyük keyif aldığı programımız öncesinde de şehrimize gelen kıymetli misafirlerimizi şehir turuna çıkardık. Doğal güzelliklerimizi, tarihi ve kültürel değerlerimizi onlara gösterme imkanı yakaladık. Bu noktada bize desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Kültür ve sanat faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Kurnaz, 'Sanatın ve sanatçının yanında olan bir belediye olarak bu ve benzeri kültürel faaliyetlere devam edeceğiz. Kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bu uğurda emek veren Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven ve yönetimine de organizasyona katkılarından dolayı teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Programa Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, Azerbaycan, Gürcistan ve Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen şair ve ozanlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.