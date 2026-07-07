Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Vezirköprü-Durağan karayolu üzerinde Yağınözü ile İncesu mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 EH 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA