Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Vezirköprü-Durağan karayolu üzerinde Yağınözü ile İncesu mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 EH 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.