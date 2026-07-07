Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği peş peşe uyuşturucu operasyonlarında metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin 150 lira ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmalar kapsamında ilk olarak Mert Y.'yi (31) takibe aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada iki parça halinde toplam 2,59 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonun devamında O.E.(29) ile G.Y.'nin (40) üzerlerinde yapılan aramalarda ise iki parça halinde toplam 2,31 gram metamfetamin bulundu.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren narkotik ekipleri, Onur B. (35) ikameti ve iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3,36 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet payp ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin 150 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonda Onur B. ile Mert Y. gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer delillere el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın gözaltına alınan şahıslar Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde ki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.