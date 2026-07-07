Samsun'un Terme İlçe Terme Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Yükselen Türkiye: Güvenlik, 15 Temmuz ve Terörsüz Türkiye' konulu panele ev sahipliği yapacak.

'Terörsüz Türkiye Hedefine Birlikte Yürüyoruz' temasıyla düzenlenecek programda, Türkiye'nin güvenlik politikaları, milli birlik şuuru ve 15 Temmuz'un taşıdığı anlam alanında uzman isimlerin katılımıyla ele alınacak. 11 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek panelde, akademisyenler ve güvenlik uzmanları güncel gelişmeleri farklı yönleriyle değerlendirecek.

Başkan Kul: '15 Temmuz milletimizin destanıdır'

Panelin önemine dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 15 Temmuz'un millet iradesinin ve bağımsızlık ruhunun en güçlü şekilde ortaya çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Başkan Kul, açıklamasında, '15 Temmuz, aziz milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir destandır. O gece ortaya konulan birlik, beraberlik ve vatan sevgisi, geleceğimize yön veren en büyük güç kaynaklarımızdan biridir. Bu ruhun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır' ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin güvenlik vizyonunun ve Terörsüz Türkiye hedefinin de panelde kapsamlı şekilde değerlendirileceğini belirten Kul, 'Ülkemizin güvenlik politikalarını, terörle mücadelede ortaya koyduğu kararlı duruşu ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu alanında uzman isimlerle değerlendireceğiz. Milli hafızamızı canlı tutacak, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirecek bu önemli programa tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum' dedi.

Panelde; Prof. Dr. Zakir Avşar, Prof. Dr. Osman Köse, Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Doç. Dr. Kürşat Korkmaz ve Doç. Dr. Fatma Yeşilkuş konuşmacı olarak yer alacak.

Programa ayrıca Prof. Dr. Halil Başar ve Dünya Olimpiyat Şampiyonu Güreşçi Mehmet Akif Pirim onur konuğu olarak katılacak.