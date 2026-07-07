Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu yıl da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) başvuru ücretlerini karşıladıklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitimde örnek projeleri uygulamaya alırken öğrencilere yönelik destekleri kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Geleneği devam ettirdiklerini ve bu yıl da KPSS'ye girecek olan Canikli gençlerin başvuru ücretlerini karşıladıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, 'Canik'te gençlerimizin sınav ücretlerini karşılıyoruz' dedi.

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyleri KPSS başvuru ücretlerinin tamamını karşıladıklarını aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, 2026 KPSS lisans başvuru ücret desteği sürecinin devam ettiğini ve Canikli adayların destek programına kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyi KPSS başvuru ücret desteği programlarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi doğrultusunda eş zamanlı olarak yürüttüklerini anlatan Sandıkçı, 'Canik'imizde eğitim alanında örnek projeleri hayata geçiriyor, öğrencilerimize yönelik desteklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu sene de Canik'imizde KPSS'ye girecek olan gençlerimizin sınav başvuru ücretlerini karşılıyoruz. 2026 KPSS Lisans başvuru işlemlerini tamamlayan adaylarımızın, başvuru ücret desteğimize kayıtlarını tamamlıyoruz. Yıl içerisinde gerçekleştirilecek olan tüm eğitim düzeylerindeki KPSS'ye girecek olan gençlerimizin, sınav başvuru ücretlerini karşılayacağız. Gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor, hem öğrencilerimizin hem de ailelerimizin eğitim bütçelerine katkı sunmayı hedeflediğimiz destek programlarımızı ara vermeden sürdürüyoruz' diye konuştu.

Son gün 13 Temmuz

Canik Belediyesi'nin 2026 KPSS Lisans başvuru ücret desteği programı için başvurular alınmaya devam ediyor. Lisans düzeyi KPSS'ye girecek olan Canikli adaylar, TC kimlik kartı, sınav başvuru belgesi ve ödeme dekontu ile birlikte Canik Belediyesi hizmet binası zemin katta yer alan Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Birimi üzerinden ücret desteği programına başvuruda bulunabiliyor. Son başvuru günü 13 Temmuz Pazartesi günü olarak bildirilen ücret desteği hakkında detaylı bilgiye, belediyenin çağrı merkezi üzerinden ulaşılabiliyor.