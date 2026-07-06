Samsun'un Terme ilçesinde faaliyet gösteren Terme Gençlik Spor Kulübü sporcusu Göknur Gülten (17), katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Kick Boks Antrenörü İlker Şen yönetiminde şampiyonaya hazırlanan Göknur Gülten, organizasyonda başarılı bir performans sergiledi. 70 kilo 'genç bayanlar full contact' kategorisinde mücadele eden Göknur Gülten, ilk turda Manisa temsilcisini mağlup etti. İkinci turda eski dünya kupası şampiyonu Konya temsilcisini yenerek finale yükseldi. Final müsabakasında son Türkiye şampiyonunu da mağlup eden başarılı sporcu, altın madalyanın sahibi olarak Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Elde ettiği şampiyonlukla milli takım formasıyla mücadele etme hakkı kazanan Göknur Gülten, eylül ayında İtalya'da düzenlenecek Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Samsun'un Terme ilçesini temsil edecek.