Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Samsun, bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali ile 21-26 Temmuz tarihleri arasında dünyanın farklı kültürlerini bir araya getirecek. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Hayata geçireceğimiz festival kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz' dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatına değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali başlıyor. Altı gün boyunca sürecek festival, 21 Temmuz Pazartesi günü kortej yürüyüşü ile başlayacak 26 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek kapanış gösterileriyle sona erecek.

Festival kapsamında Meksika, Rusya, Bulgaristan, Sırbistan, Slovakya, Bosna Hersek, Polonya, Adige Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gürcistan ve Türkiye'den gelen halk dansları ekipleri, hem şehir merkezinde gerçekleştirilecek nokta gösterileri hem de ilçelerde düzenlenecek etkinliklerle Samsunlularla buluşacak. Her ülke, kendi kültürel mirasını yansıtan geleneksel halk oyunlarını sergileyerek festivale renk katacak. Vatandaşlar ayrıntılı etkinlik takvimine Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek.

'Kültürler dansla buluşacak'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Sanatın şehri Samsun'umuzda uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Hayata geçireceğimiz 36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kültürlerin dansla buluşacağı festival boyunca Samsun'umuz dostluk, kardeşlik ve dayanışma ruhunu yansıtan birbirinden özel gösterilere ev sahipliği yapacak. Renkli kostümler, geleneksel müzikler ve farklı coğrafyalardan gelen dans ekiplerinin performanslarıyla şehrimizde festival rüzgarı esecek. Tüm hemşehrilerimizi kültürlerin buluşacağı bu büyük festivale katılmaya davet ediyorum' ifadelerine yer verdi.