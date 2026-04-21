Rize'de sollamanın yasak olduğu bölümde sollamaya çıkan araç sinyal vermeden dönen araç nedeniyle yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.

Kaza Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki lüks otomobil şerit değiştirmenin yani sollamanın yasak bölümde önündeki aracı geçmek istedi. Öndeki araç ise sola sinyal vermeden dönmek isteyince M.K. arabaya çarpmamak için direksiyonu kırdı ve yolun solunda olan demir elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alan ilçe jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.