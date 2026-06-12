Mersin'de bir ekmek fırınında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, alevler çevredeki konutlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde Müftü Camii yanında faaliyet gösteren bir ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çevredeki yapıların birbirine yakın olmasından kaynaklı paniğe neden oldu. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Merkez ve Yenişehir Grup Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki iş yerleri ve konutlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması sayesinde olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.