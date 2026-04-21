Mardin Büyükşehir Belediyesi ve MARSU Genel Müdürlüğü, sağanak yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Midyat ilçesindeki adreslerde yağmur suyu tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile MARSU ekipleri, şehir genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, oluşan su birikintileri ve taşkınlara karşı çalışmalarını hız kesmeden devam etti. Yağışın etkisini yoğun şekilde hissettirdiği Artuklu ve Midyat ilçelerinde, özellikle düşük kotlarda kalan yerleşim yerlerinde yaşanan su baskınlarının neden olduğu olumsuzluklar giderilerek vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırmak için tüm imkanlar seferber edildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda 24 saat esasına göre çalışan ekipler, su baskınlarının yaşandığı noktalarda yağmur sularını tahliye etti. Suların çekildiği evlerde kapsamlı temizlik çalışmaları yürütülerek mağduriyet yaşayan vatandaşlara destek sağlandı. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam alanları yeniden kullanıma hazır hale getirildi.

'Çalışmalar 24 saat esaslı yürütülüyor'

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda ilk günden bu yana çalışmaların 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü aktaran Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halef Eraslan, yürütülen çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi ve MARSU iş birliğinde 13 iş makinesiyle müdahale çalışmalarının gerçekleştirildiğini dile getiren Eraslan, 'İş makinelerimizle evlerde ve iş yerlerinde su tahliyesi ve çevre temizliği çalışmalarına devam etmekteyiz' dedi.

''İki gün içerisinde sıkıntılar giderildi''

Son 50 yılın en büyük yağışını yaşadıklarını belirten Bağlar Mahalle muhtarı Edip Doğan, 'Çok büyük sıkıntılar çektik. Allah razı olsun, özellikle

Valimiz, vali yardımcılarımız, MARSU ekipleri ve Midyat Belediyesi herkes seferber oldu. İki gün içerisinde sıkıntılar giderildi. Yemek ve içme suyu gibi ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Valimize ve Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim, çok güzel koordine oldular.' şeklinde konuştu.

Yaşanan durumun bir doğal afet olduğunu dile getiren mahalle sakinlerinden Şirzan Kapaş, ilk andan itibaren Büyükşehir Belediyesi ve MARSU ekiplerinin yanlarında olduklarını dile getirerek şunlar söyledi:

'Aralıksız çalışıyorlar. Buraları çok temiz yaptılar. Şu an Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybımız yok, mal zararı oldu, normaldir. Mardin Büyükşehir Belediyesi bizimle, gece gündüz yanımızda çalışıyorlar. Vali bey buraya geldi, incelemelerde bulundu. Destek göndereceğim dedi, destek geldi. Allah razı olsun valimizden.'