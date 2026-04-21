Samsun'un Atakum ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası, heyecan dolu anlar yaşattı. Zeka ve stratejinin konuştuğu turnuvada minik sporcular performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Atakum Belediyespor ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya 210 sporcu katıldı. 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı kategorilerinde düzenlenen müsabaka, sporculara olduğu kadar izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşattı. Zeka, dikkat ve stratejinin konuştuğu turnuvada minik sporcular, performansları ile büyük beğeni topladı.

Atakum Belediyespor'un başarısı

Dereceye girenlere çeşitli madalya ve ödüllerin verildiği, turnuvaya Atakum Belediyespor sporcuları damga vurdu. Kulüp oyuncularından Süheyla Baş 14 yaş ve altı kızlar kategorisinde Samsun 1'incisi olurken, Taha Ömer Arslan 10 yaş ve altı kategorisinde Samsun 3'üncüsü oldu.

Şampiyonlar belirlendi

Turnuva sonuçlarına göre 8 yaş ve altı genel kategorisinde birinci Muhammet Fuat Atakol, ikinci Leo Çam, üçüncü Ali Deniz oldu. Kızlar kategorisinde Gözde Asel Hazavitligil birinciliğe hak kazanırken Nehir Erva Dura ikincilik, Ahsen Erva Şimşek üçüncülük elde etti. 10 yaş altı genel kategorisinde Enver Deniz Akın birinci, Mehmet Gökhan Kınay ikinci Taha Ömer Arslan üçüncü oldu. Kızlarda Hazel Kantar şampiyon olurken Ayşe İklim Can ikincilik Zeynep Çetiner de üçüncülük kazandı. 14 yaş ve altı kategorisinde şampiyon Cihan Çınar Gökçe olurken Kerem Canbaz ikincilik, Ömer Albayrak üçüncülük ipini göğüsledi.

'Spor kültürünü yaygınlaştırmak için'

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel yaptığı konuşmada, '23 Nisan programı kapsamında satranç sporuna dikkat çekmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediğimiz turnuvaya, yoğun ilgi olmasından son derece mutlu olduk. Sporcularımız konsantrasyonlarıyla, hamleleriyle gerçekten göz doldurdu. Zeka gelişimi, problem çözme ve psikolojik dayanıklılık gibi birçok olumlu etkileri olduğu bilimsel olarak kanıtlanan satranç sporu ile çocuklarımızın daha çok zaman geçirmelerini istiyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı spora yönlendirmek ve kentimizde spor kültürünü yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Katılım gösteren tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz' dedi.

'Gurur duyduk'

Atakum Belediyespor Kulüp Başkanı Erol Giritli de '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvamıza katılan tüm sporcularımızı tek tek kutluyorum. Zeka, dikkat ve stratejinin birleştiği satranç sporuna çocuklarımızın gösterdiği ilgiden, turnuvamıza yoğun katılım olmasından büyük gurur duyduk. Dereceye giren, madalya alan, en önemlisi katılım gösteren ve centilmence mücadele eden bütün sporcularımızı tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.