Fırat Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Anıl Agar, halk arasında 'kamburluk' olarak bilinen kifoz hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Anıl Agar, kifozun omurganın öne doğru normalden fazla eğilmesi olduğunu belirterek, en sık nedeninin duruş bozuklukları olduğunu ifade etti. Özellikle gençlerde ve masa başı çalışan bireylerde sık görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Anıl Agar, her kifozun basit bir duruş problemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Bazı hastalarda yapısal nedenlere bağlı daha ciddi omurga eğriliklerinin görülebileceğini aktaran Doç. Dr. Anıl Agar, 'Sırt bölgesinde belirgin yuvarlaklaşma, duruşta bozulma ya da uzun süredir devam eden ağrı varsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır' dedi.

Duruşa bağlı kifoz tedavisinde egzersiz ve postür eğitiminin temel yaklaşım olduğunu ifade eden Doç. Dr. Anıl Agar, ileri derecede ve yapısal kifoz vakalarında ise cerrahi tedavinin gerekebileceğini kaydetti.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde uygun hastalara ileri omurga cerrahisi yöntemleriyle kifoz ameliyatlarının başarıyla uygulandığını belirten Doç. Dr. Anıl Agar, erken değerlendirme ve doğru tedavi yönteminin hastalığın seyrinde büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.