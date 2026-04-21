KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de gençler, teknolojik cihazlar yerine müze ziyaretlerini tercih ederek hem tarih ve kültürle buluşuyor hem de sosyal iletişimlerini güçlendiriyor.

Kırşehir kent merkezinde yer alan Ahi Müzesi, özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgisini çekiyor. Müze, kültürel mirasın aktarımında önemli bir rol üstlenirken ziyaretçilerine tarih ve gelenekleri yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Müzeyi ziyaret eden gençler, teknoloji bağımlılığından uzaklaşarak daha sosyal bir ortamda vakit geçirdiklerini ifade etti. Ziyaretçilerden Ayşegül Kurt, müze gezilerinin kendisi için önemli olduğunu belirterek, 'Tarihi ve kültürel alanları gezmek bana iyi geliyor. Bu sayede tablet ve telefon gibi cihazlardan uzak kalıyorum' dedi.

Üniversite öğrencisi Sıla İlik ise teknoloji bağımlılığının iletişim sorunlarına neden olduğunu belirterek, 'Okulda ve yurtta birçok kişi telefonlarına bağımlı. Biz ise gezerek, görerek ve tanıyarak iletişim kuruyoruz. Bu tür aktiviteler bizi daha sosyal yapıyor' şeklinde konuştu.

Psikolojik Danışman İrem Dalgıç da çocukların ve gençlerin kültürel alanlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, müze ve kültürel alanların ziyaretlerinin çocukların iç dünyasını geliştirmede önemli katkıları olduğunu aktardı. Dalgıç, 'Okul ve aile iş birliğiyle çocukların tarih ve kültürle buluşturulması gerekiyor. Müze gezileri çocukların iç dünyasını zenginleştirir ve gelişimlerine katkı sağlar' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ahi Müzesi, 2026'nın ilk üç ayında 19 bin 158 ziyaretçiyi ağırlarken, 2025'te 73 bin 402 kişiyi misafir etti. Müze, 2024 yılında ise 120 bin ziyaretçiye ulaşarak kentin en çok ziyaret edilen noktalarından biri haline geldi. Ahilik Müzesi 2023 yılının son ayında faaliyete geçmişti.