DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sunması hedeflenen 'Genç Hareket Alanı' hizmete açıldı.

Yeni açılan merkezde gençler için ders çalışma alanları, rehberlik hizmetleri, söyleşi ve etkinlik alanları ile oyun ve sohbet bölümleri yer alıyor. Gençlerin hem bireysel gelişimlerini desteklemek hem de sosyal etkileşimlerini artırmak gayesiyle tasarlanan alan, şehrin önemli buluşma noktalarından biri olmayı hedefliyor. Genç Hareket Alanı, haftanın 7 günü 12.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Merkezde sunulacak etkinlik ve hizmetlerle gençlerin boş zamanlarını daha verimli değerlendirmesi ve kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturulması planlanıyor.