DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi, daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu temini amacıyla şehir genelinde içme suyu şebekesini yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, kent genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu şebekesi yenilenerek altyapının modernize edilmesi hedefleniyor. Proje ile birlikte su kayıplarının azaltılması, hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşlara daha güvenli içme suyu ulaştırılması amaçlanıyor. Belediye ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, içme suyu altyapısının daha dayanıklı ve verimli hale gelmesi bekleniyor.

İller Bankası kredisiyle hayata geçirilen ve şehir içme suyu şebekesinin tamamen yenilenmesini kapsayan 45 milyon Euro tutarındaki yatırım kapsamında, yeni içme suyu hattı döşeme çalışmaları iki farklı noktada eş zamanlı olarak devam ediyor.