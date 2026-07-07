Düzce Üniversitesi'nin, 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenleri büyük bir coşku ve heyecanla başladı.

Düzce Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenlerinin ilk gününde; İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Eğitim Fakültesi öğrencileri mezuniyet gururu yaşadı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, gurur dolu bir anına tanıklık ettiklerini belirterek '2025-2026 Akademik Yılı'nı başarıyla tamamlayan sevgili mezunlarımızı donanımlı ve yetkin bireyler olarak mezun etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu yolculukta nice zorlukları aştınız. Tüm bu zorluklara rağmen azminiz, çalışkanlığınız ve akademisyenlerimizin rehberliğinde bugün, mezuniyet sevincini yaşıyorsunuz. Ne kadar sevinseniz azdır. Bizleri gururlandırdınız. Her birinizin başarısı, üniversitemizin ve ülkemizin geleceğine yapılan en güzel yatırımdır' şeklinde konuştu.

'Kurumsal akreditasyonda öncü üniversite'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Bölgesel Kalkınma Üniversitesi' ilan edilen Düzce Üniversitesi'nin, çevre ve sağlık teknolojilerindeki ihtisaslaşma faaliyetlerini daha ileri seviyelere taşıyarak sürdürülebilir kalkınmaya destek olduğunu vurgulayan Nedim Sözbir, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akredite edilerek kurumsal akreditasyon konusunda da öncü olduklarını sözlerine ekledi.

'Üniversitemiz kalitesini verilerle kanıtlamıştır'

Mezunların iş gücüne katılım oranlarında Düzce Üniversitesi'nin başarısına dikkat çeken Rektör Sözbir 'Son olarak yapılan 2025 Mezun Anketi sonuçları da tabloyu net biçimde ortaya koymaktadır. Ankete göre mezunlarımızın yüzde 63,36'sı bugün istihdam edilmiştir. Çalışan mezunlarımızın yüzde 34,91'i kamuda, yüzde 55,10'u özel sektörde, yüzde 9,99'u ise kendi işini kurarak çalışma hayatını sürdürmektedir. Daha da önemlisi, mezunlarımızın yüzde 85,04'ü kendi alanıyla ilişkili bir işte çalıştığını ifade etmektedir. Nitekim mezunlarımızın yüzde 79,67'si üniversiteye yeni başlayacak öğrencilere Düzce Üniversitesi'ni gönül rahatlığıyla tavsiye etmektedir. Üniversitemiz; mezunların yurt içi ilk 6 ayda istihdama katılma oranında 14., lisans mezunlarının yurt içi ilk 6 ayda istihdama katılma oranında ise 16. olarak eğitim-öğretim alanındaki kalitesini istihdam verileriyle de kanıtlamıştır' diyerek Düzce Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası sıralamalarda üstün başarılar kazandığını dillendirdi.

'Bir son değil başlangıç'

Rektör Nedim Sözbir, 'Mezuniyet, bir son değil, yepyeni bir başlangıçtır. Bu yolda hayalleriniz büyük, hedefleriniz yüksek olsun. Sizlere sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir hayat diliyorum' sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından fakültelerinde ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere, başarı belgeleri, mezun olan öğrencilere de mezuniyet belgeleri Rektör Nedim Sözbir, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, üniversite yönetimi tarafından takdim edildi.

Programda ayrıca, Ziraat Fakültesi mezunlarının Mühendislik Yemini ile Eğitim Fakültesi mezunlarının Öğretmenlik ve PDR Yeminleri de büyük bir coşkuyla okunarak tarihe anlamlı bir not düşüldü.

Mezuniyet Töreninin son bölümündeyse, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyetlerinin en heyecanlı anı olan Kep Atma Töreni gerçekleştirildi. Keplerini büyük bir coşku ve heyecan içerisinde gökyüzüne fırlatan öğrenciler, yeni bir hayata merhaba derken, bu gurur tablosunu aileleriyle birlikte paylaştı.