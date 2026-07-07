Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Üniversitesi tarafından hazırlanan Yaz Okulunun birinci kuru 5-6 ve 7-14 yaş arasındaki öğrencilere yönelik 29 farklı atölyede verilen eğitimlerle başladı.

Düzce Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte çocuk ve gençlere yönelik eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinlik planlamalarını tek tek hayata geçiriyor. Çocuk Üniversitesi, bu noktada hazırladığı yaz okullarında öğrencilerle bir araya gelmeye başladı.

29 farklı atölyede eğitim

Çocukların yeteneklerinin ortaya çıkartılması, aynı zamanda gelişimlerine de katkı sağlanması amaçlanan atölyelerde tecrübeli eğitmenler ile 5-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik doğa bilimleri, zeka oyunları, İngilizce, çocuk yogası, minik şefler mutfağı, ritim, duyusal sanat atölyesi, sanat ve beceri atölyesi olmak üzere toplam 8 kategoride eğitimler verilirken, 7-14 yaş gruplarına gelen öğrencilere ise doğa bilimleri, zeka oyunları, İngilizce, çocuk yogası, minik şefler mutfağı, ritim, klarnet, kanun, keman, piyano, heykel ve 3 boyutlu form tasarımı, gölgeye izle çağdaş sanat uygulamaları, kıyafet tasarım atölyesi, kumaş tasarım baskı atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, karakter tasarımı kukla atölyesi, çizgi roman atölyesi, sürdürülebilir ürün tasarım atölyesi, grafik atölyesi, kağıt yapımı sanatçı defteri atölyesi ve yüzeyden boyuta mekansal kurgular atölyesi olmak üzere 21 branşta eğitimler verilmeye başlandı.

24 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan ilk kur atölyeleri doğrultusunda öğrencilere hafta içi her gün 09.30-12.30 saatleri arasında Kur'an-ı Kerim ve dini değerler eğitimi veriliyor. Öğleden sonra programında ise öğrenciler başvuruda bulundukları diğer atölye etkinlikleri ile öğretici ve eğlenceli zaman geçiriyor.

Yaz okullarının ikinci kur eğitimleri ise 27 Temmuz -14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.