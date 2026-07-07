Küçükçekmece Belediyesi Tiyatro Okulu'nun bu yıl mezun ettiği 17 öğrencisi yedi aylık yoğun eğitimin ardından ' İnsanüstü' adlı oyunla, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde dünya prömiyeri yaptı.

Yapay zekâ ve insan ilişkisini konu alan oyunun, metninden müziklerine, kostümünden dekoruna ve afiş tasarımına kadar her aşamasında aktif rol alan ve Tiyatro Z çatısı altında bir araya gelen öğrenciler, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Oyun sonunda Tiyatro Okulu'nun kurucusu usta oyuncu Hakkı Ergök, mezun olan 17 öğrenciye başarı belgelerini takdim etti.

Tiyatro Okulu öğrencileri Büşra Aramaz, Hasan Can Öztürk ve Muhammet Ali Bayat'ın yazdığı 'İnsanüstü' oyununun yönetmenliğini oyuncu Ezgi Yentürk yaptı.

Ezgi Yentürk :'İlk baktığım şey, içlerindeki ışık'

Küçükçekmece Belediyesi Tiyatro Okulu Sanat Yöneticisi Ezgi Yentürk, tiyatronun gençlerde oluşturduğu dönüşümün kendisini en çok gururlandıran taraf olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Beni en çok gururlandıran şey, bu eğitimin sonunda gençlerin bambaşka insanlara dönüşmesi. Kendi içlerindeki potansiyeli keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Burası sıradan bir tiyatro kursu değil. Öğrencilerimiz oyunculuğun yanı sıra şan, müzik, dramaturji ve dans eğitimi de alıyor. Seçmelerde öğrencilerimde ilk baktığım şey içlerindeki ışık oluyor. Pek çoğu sahip olduğu yeteneklerin henüz farkında olmuyor. Yedi ay boyunca birlikte hem sanat üretiyor hem de birlikte büyüyoruz. Bize bu fırsatı verdiği için Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye teşekkür ediyorum.'

'Geleceğe ayna tutan bir oyun'

Oyunun yazarlarından Büşra Aramaz, 'İnsanüstü'nün geleceğe dair önemli sorular sorduğunu belirterek, 'Yapay zekânın gelecekte hayatımıza neler katacağını ve bizden neler götürebileceğini ele alıyoruz. Geleceğe ayna tutacak bir oyun hazırladık. Kültür ve sanata ücretsiz erişim sağlayan Küçükçekmece Belediyesi ve Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Mezun öğrencilerden Görkem Dede ise tiyatro okulunun hayatındaki değişimi şu sözlerle anlattı:

'Tiyatro Okulu'na başladığımda yoğun çalışan beyaz yakalı biriydim. Kendimden ve sanatla olan bağımdan uzaklaştığımı hissediyordum. Tesadüfen afişi gördüm ve başvurdum. Bugün çok daha rahat iletişim kurabilen, sosyalleşen biri oldum. Oyun tamamen bize ait. Senaryosunu arkadaşlarımız yazdı, kostümünden dekoruna kadar her aşamasında hepimizin emeği var. Bu süreç bana yeniden kendimi hatırlattı.'

Tiyatro Okulu'nda 18-29 yaş arası yeteneklere ücretsiz eğitim

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde 2022 yılında kurulan Tiyatro Okulu'nda öğrenciler yedi aylık eğitim programına tabi tutuluyor. İstanbul Aydın Üniversitesi ile yapılan protokol neticesinde, eğitimlerini akademisyenlerle destekleyerek, sertifika almaya hak kazanıyor. Oyunculuğa ilgisi olan adaylar, Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından Tiyatro Okulu ile ilgili duyuruları takip edilebilirler. Tiyatro Okulu, 18-29 yaş arası yeteneklere, tamamen ücretsiz oyunculuk eğitimi veriyor.