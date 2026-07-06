36. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen yabancı basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan medya merkezini ve Türkiye'nin organizasyon hazırlıklarını övdü.

Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde medya merkezi oluşturuldu. Yerli ve yabancı basın mensupları tarafından takip edilecek NATO Zirvesi'nde basın mensuplarının çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmesi için geniş imkanlar sağlandı. 36. NATO Zirvesi'ni yakından takip etmek üzere Başkent Ankara'ya gelen basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde hazırlanan çalışma ortamını ve Türkiye hakkındaki izlenimlerini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

Afganistan International muhabiri Nergis Hurakhş, 'Bu toplantı 22 sene sonra Türkiye de yapılıyor. Hem bölge hem dünya ülkeleri için önemli, buraya gelirken yolda çok titiz hazırlıkların yapıldığını gördüm güvenlik açısından çok önemli önlemler alınmış. Aylardır burada hazırlık yapıldığı belli. Çok takdire şayan bir hazırlık olmuş. Burada muhabirler için her şey hazırlanmış ve düşünülmüş. Bir gazeteci için gerekli ve ihtiyacı olan her şey elinin altında var. Burada hiçbir şekilde bir sorun yaşamıyoruz. Haber yapan bütün kanallar bütün bilgilere çok kolaylıkla ulaşabiliyor. Şuana kadar her şey çok iyi ilerliyor ve benim konuştuğum bütün gazeteciler de hazırlıklardan çok memnun' ifadelerini kullandı.

'Basın köşesini organize edenlere gerçekten çok minnettarım'

Daha Önce Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'ne katıldığını ve bu sebepten dolayı Türkiye'de gerçekleştirilen NATO zirvesi ile ilgili kıyaslama yapabileceğini dile getiren LIGA.net muhabiri Milana Holovan, 'Bu kez, bu basın köşesini organize edenlere gerçekten çok minnettarım; çünkü ilk defa bu kadar güzel ve görkemli bir kütüphane görüyorum. Aslında bu etkinliği burada gerçekleştirmeye karar vermek gerçekten çok hoş bir tercih olmuş. Ayrıca çalışanlar son derece cana yakın davrandılar ve bizi çok iyi yönlendirdiler. Elbette pek çok sorumuz vardı; onlara sorduk, bizi yönlendirdiler ve birçok şeyi açıklayıp detaylandırdılar. Böylece diğer uluslararası meslektaşlarımızla bir araya gelme fırsatı da bulduk. Benim için oldukça samimi ve sıcak bir atmosfer oldu, gerçekten çok beğendim. İkramlar da harika, yemekler gerçekten çok lezzetli. Zaten Türk mutfağının büyük bir hayranıyım, bu yüzden buna ayrıca minnettar kaldım. Bir de balkon tarafını çok sevdim; çünkü yarın ve öbür gün gelecek olan liderleri oradan gözlemleyebiliyoruz. Kısacası benim için her şey gayet yolunda ve güzel' dedi.

'Başta Akreditasyon süreci olmak üzere bizler için kurulan tüm lojistik ağ çok iyi organize edilmiş'

Telegraf UA muhabiri Olha Kyrylova ise Türkiye'ye ilk defa 36. Nato Zirvesi için geldiğini dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

'Buradaki ilk deneyimimin bir NATO Zirvesi olmasından ve ev sahipliğini Türkiye'nin üstlenmesinden dolayı gerçekten çok mutlu ve minnettarım. Mekanın çok güzel olduğunu ve bir gazeteci olarak bana son derece konforlu bir çalışma ortamı sunduğunu söyleyebilirim; zira harika basın köşeleri var, yemekler enfes ve leziz, ayrıca buradaki herkes çok yardımcı oluyor, tüm organizasyon yapısını ve işleyişini kavramamız konusunda bize rehberlik ediyorlar. Yani burada olmaktan ötürü gerçekten çok mutluyum. Şunu da mutlaka belirtmeliyim ki, akreditasyon sürecinden başlayıp gazetecileri basın noktalarına ve medya merkezine taşıyan servis araçlarına kadar, bizler için kurulan tüm lojistik ağ gerçekten çok iyi organize edilmiş. Dolayısıyla, bu benim takip ettiğim ilk zirve olmasına rağmen, şu ana kadar deneyimlediğim en iyi NATO Zirvesi tecrübelerinden biri olduğunu söyleyebilirim; gerçekten çok başarılı bir organizasyon olmuş.'