Ankara'da bir eğlence merkezi, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında yoğun güvenlik tedbirleri alınırken, bir eğlence merkezi de dikkat çeken bir karara imza attı. Çankaya'da faaliyet gösteren bir eğlence merkezi, işletmenin girişine astığı duyuruyla NATO Zirvesi süresince faaliyetlerine ara verdiğini açıkladı. Kapıya asılan ilanda, 'NATO Zirvesi'nden dolayı devletimize destek olmak amaçlı mekanımızı zirve sonuna kadar kapatıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz' ifadeleri yer aldı.

Eğlence merkezinin aldığı karar sosyal medyada ilgi çekti. Kentte zirve öncesinde birçok noktada güvenlik önlemleri artırılırken, bazı yollar trafiğe kapatıldı ve çeşitli kısıtlamalar getirildi.