Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, Havacılık Dairesi Başkanı Mahmut Okudan ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Bölge Müdürü Zafer Kızıl’a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Gerçekleşen ziyarette, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ormancılık faaliyetleri değerlendirildi. Görüşmelerde özellikle yaz sezonunda artan yangın riskine dikkat çekilirken, orman yangınlarına karşı her zaman teyakkuz halinde olunmasının önemi vurgulandı.

Program kapsamında Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ve beraberindeki heyet, Mersin Kuyuluk, Silifke Çamdüzü ve Bozyazı Yoğunduvar İlk Müdahale Ekiplerini ziyaret ederek görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.

Heyet ayrıca yapımı devam eden Kuyuluk Tamirhane Atölyesi Binası’nda incelemelerde bulunarak inşaatın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda konuşan Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, ormanların korunması için büyük özveriyle görev yapan ekiplere teşekkür ederek, tüm personele yangınsız, güvenli ve başarılı bir sezon temennisinde bulundu.