Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki Emekli Evlerinde eş zamanlı etkinlikler düzenledi. Pasta kesimi ve müzik eşliğinde bir araya gelen emekliler, sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, yıl boyunca sürdürülen faaliyetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki Emekli Evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur Emekli Evlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerde emekliler hem 'Dünya Emekliler Günü'nü kutladı hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Müzik eşliğinde eğlenen vatandaşlar, günün anısına hazırlanan pastayı keserek bu özel günü kutladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım da bu etkinlikte emeklileri yalnız bırakmadı.

Emekliler Büyükşehir sayesinde aktif yaşamdan kopmuyor

Büyükşehir Belediyesinin emeklilere yönelik hizmetleri yalnızca özel günlerle sınırlı kalmıyor. Yıl boyunca sürdürülen sosyal ve kültürel faaliyetler sayesinde, emekliler aktif bir yaşamın parçası olmaya devam ediyor. Düzenlenen deniz gezileriyle yazın tadını çıkaran emekliler, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarında da bir araya gelerek müzikle iç içe vakit geçiriyor.

Bunun yanı sıra kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanımaya yönelik gezi programları da emeklilerden yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği bu etkinlikler, emeklilerin sosyal hayattan kopmadan üretken, aktif ve paylaşımcı bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor. Dünya Emekliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler de bu birlikteliğin ve dayanışmanın güzel bir örneği oldu.

'Emeklilerimizin, vakitlerini daha kaliteli ve keyifli geçirmelerini istiyoruz'

Etkinliğe katılan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, emeklilerin ülkeye büyük katkıları olmuş değerli insanlar olduğunu söyledi. Emekli Evlerinde sık sık düzenledikleri etkinliklerle onların sosyal hayata daha çok katılımını hedeflediklerini sözlerine ekleyen Yıldırım, 'Yıllarca emek edip toplumumuza, ülkemize kazandırdığınız değerler, yapmış olduğunuz hizmetler çok kıymetli. Her zaman kalbimizdesiniz. Biz de yapmış olduğumuz faaliyetleri artırarak, çeşitlendirerek, sizinle ortak vakit geçirmek, sizin burada geçirdiğiniz vakitleri daha keyifli ve kaliteli hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İyi ki varsınız. Emekli Evlerimize, kentimize ve ülkemize kattığınız değerler için hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün Emekliler Günü için bir aradayız. Sizlerle birlikte vakit geçirmek bizleri de mutlu ediyor. Hepinizin Emekliler Gününü kutluyorum' dedi.