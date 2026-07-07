Mersin'de yolcu minibüsü ile konteyner yükleme vincinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle vinçteki demir parçası minibüsün ön camını delerek aracın içine girdi.

Kaza, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Ufuk B. yönetimindeki yolcu minibüsü ara sokaktan gelen Ramazan Ö. yönetimindeki konteyner yükleme vinci ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmayla birlikte vinçteki demir parçası yolcu minibüsünün ön camında içeri girdi. Minibüs şoförü Ufuk B. yaralanırken, yaralı, ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüste yolcu bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.