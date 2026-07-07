Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarında ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi sayesinde 15.20 sıralarında kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA