Çanakkale'de eşini çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayan şahsın eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmasına devam edildi. Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2'nci duruşmada sanık Doğa Ü.'nün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 1 Şubat günü saat 22.30 sıralarında Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi'nde toplu konutlardaki bir dairede meydana geldi. Bir maden şirketinde iş yeri hekimi olarak görev yaptığı öğrenilen Doğa Ü. (32), tartışma sonrası eşi E.Ü.'ye eline aldığı ekmek bıçağı ile saldırmaya başladı. Doğa Ü., eşi E.Ü.'yü kafa, boğaz ve karın bölgesinden çok kez bıçakladı. Eşini bıçak darbeleri ile yaralayan Doğa Ü., daha sonra aynı bıçakla kendini bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.Ü. adlı kadın tedavisinin ardından taburcu edildi. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasıyla Doğa Ü. hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlanarak, Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın 2'nci duruşması bugün Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada müşteki E.Ü., taraf avukatları hazır bulunurken, sanık Doğa Ü. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

'Ben boğazımı sıkmasından beni öldüreceğini anladım'

Müşteki E.Ü. iddianamedeki ifadesinde, 'Doğa, odada olduğum esnada kapalı olan kapıyı çok sert bir şekilde açarak odaya girdi. Bana 'seni öldüreceğim, bugün bu evden ölün çıkacak' dedi. Ben ağlayarak yalvarmaya başladım. Elleri ile boğazımı sıkmaya başladı ve yatağa yatırdı. Ben boğazımı sıkmasından beni öldüreceğini anladım. Kendimi korumak için ayağımla Doğa'yı üzerimden ittim. Doğa birden odadan çıktı. Ben hemen kapıyı kilitledim ve polisi aramak için telefonu aldım. Kapıya tekme atarak kırdı ve odanın içerisine girdi. Doğa'nın elindeki bıçağı görmem ile bir anlık boşluktan faydalanarak ve çığlık atarak apartman boşluğuna kaçtım. Kaçtığım esnada arkamdan Doğa'nın koşarak geldiğini duydum. Arkam dönükken kafamın üst kısmına bir darbe aldım. O an kafamdan çıkan kırt sesini ve sıcak kanı hissettim. Kafamı ellerimin arasına alarak korumaya çalıştığımda arkamdan kafama, boynuma, enseme tekrar tekrar birçok defa bıçak sapladı. Bilincimi kaybettim. Kendime geldiğimde yerde yatar vaziyette, nefes alamıyordum. Yerde kan gölü vardı. Yerde yattığımda Doğa'nın sırtı bana dönüktü ve boğazına doğru kendisini bıçakladığını gördüm' dedi.

'Vücudumda toplam 50 adet bıçak yarası var'

E.Ü., ifadesine şu sözlerle devam etti: 'Hastanede 11 gün akciğerim söndüğü için yattım. Daha sonra kolumdan ameliyat oldum. Taburcu olduktan bir hafta sonra boğazımdaki bıçak darbesinden dolayı hayati tehlike ile gittiğim hastanede 16 gün tedavi gördüm. Şu an tedavim devam ediyor. Fakat vücut bütünlüğüm bozuldu. Kafamın komple üst bölgesinde uyuşukluk mevcut. Sağ elimde iki parmağımda hareket kısıtlılığı vardır. Kaburgalarımda kırık mevcut. Vücudumda toplam 50 adet bıçak yarası var.'

Davanın 2'nci duruşmasında kendini savunan Doğa Ü., 'Müşteki benim ona saldırdığımı söylüyor. Şöyle bir durum var; tartışmamızın başladığı yer yatak odası. Eşim sinirlenip, kapıyı çarparak odadan çıktı. Kapıyı çarpmasına bağlı olarak kapının pervazında sorun oldu. Kapıyı kırıp girdiğimi iddia ediyor, dolayısıyla ifadesi doğru değil. Uzun süredir tutukluyum serbest kalmak istiyorum' şeklinde konuştu.

Müşteki ve sanık avukatlarının dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklikleri giderilmesi için duruşmayı 15 Eylül tarihine erteledi.