Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Adana D-400 kara yolu Huzurkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya Ç. yönetimindeki 33 AFT 795 plakalı tır ile Baki T. idaresindeki 21 DR 064 plakalı tır henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, tırlardan birinde yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Şehmus Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücülerden Baki T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer tırın sürücüsü Yahya Ç. ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.