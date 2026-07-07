Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 genç arasında çıkan tartışmada tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra polislere teslim oldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 295 Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle 2 genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bıçak bulunan A.Ç. (17), tartıştığı genci ayağından iki kez bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından şüpheli A.Ç. olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı. Arama çalışmaları devam ederken A.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kendini ihbar etti. Bulunduğu konumu polislere bildiren A.Ç., olayda kullandığı bıçakla beraber teslim oldu.