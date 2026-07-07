Denizli Büyükşehir Belediyesi modern, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı için 19 ilçede eş zamanlı yol hamlesini sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2026 yılı yaz sezonunda 50 farklı bağlantı yolunda toplam 220 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirerek şehrin ulaşım altyapısına büyük bir güç katacak.

Şehrin dört bir yanını modern yollarla birbirine bağlamayı hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini artırmak, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmak amacıyla altyapı ve üst yapı yatırımlarına kesintisiz devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2026 yılı yaz sezonu yol yapım çalışmaları kapsamında, uzun ömürlü ve güvenli yollar inşa etmek adına kentin 19 ilçesinde aynı anda sahaya indi.

50 bağlantı yolu güvenli hale getiriliyor

Yaz sezonunun sunduğu elverişli hava şartlarını maksimum verimlilikle değerlendiren ekipler, ilçeler ile mahalleleri birbirine bağlayan 50 farklı bağlantı yolunda hummalı bir mesai yürütüyor. Özellikle tarımsal faaliyetlerin, ticaretin ve günlük sosyal yaşamın can damarı olan bu rotalarda yapılan iyileştirmelerle, sürüş güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve herhangi kaza risklerinin minimuma indirilmesi hedefleniyor.

Hedef 220 kilometre sathi kaplama

Merkezden en uzak yerleşim yerlerine kadar ulaşım altyapısını güçlendirme vizyonunun bir parçası olarak bu dönemde toplam 220 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirilecek. Standartlara uygun, modern mühendislik teknikleriyle yürütülen sathi kaplama çalışmaları sayesinde, yolların kış şartlarına karşı direnci artırılırken, toz ve çamur gibi olumsuz çevre faktörlerinin de tamamen önüne geçilmiş olacak.

Başkan Çavuşoğlu'ndan kesintisiz ulaşım vurgusu

Yatırımların şehre hayırlı olmasını dileyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, hem merkezde hem de kırsalda ulaşım standartlarını yükselttiklerini belirtti. Şehrin dört bir yanında süren üstyapı mesaisini değerlendiren Başkan Çavuşoğlu, 'Hemşerilerimizin güvenli ve konforlu seyahat etmesi için 19 ilçemizde eş zamanlı bir seferberlik başlattık. 50 bağlantı yolunu kapsayan 220 kilometrelik bu büyük yatırım, Denizli'nin ulaşım altyapısında kalıcı bir rahatlama sağlayacak. Gece gündüz demeden sahada olan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor; modern altyapı hamlemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.