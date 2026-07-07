Muğla'nın Marmaris ilçesinde Çamlı Mahallesi girişinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınırken, yaklaşık 300 metrekarelik alan zarar gördü.

Yangın, Çamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle mahalle girişinde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale ederek yangının ormanlık alana sıçramasını önledi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yaklaşık 300 metrekarelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ilk belirlemelere göre yangının enerji nakil hattından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildiği bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili araştırma sürüyor.