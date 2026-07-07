Merkezefendi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, akreditasyon öncesi uygulamalı eğitimlerle herhangi bir afetlere daha etkin müdahale için hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Doğan, 'Güçlü ekip, doğru eğitim ve planlı hazırlıkla hemşehrilerimizin güvenliği için çalışıyoruz' dedi.

İlçe genelindeki faaliyetlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi'nce yeni oluşturulan Enkazda Arama Kurtarma Eğitim Alanı'nda, MAKUT ekibi akreditasyon öncesi uygulamalı eğitimler yapıyor. Gerçek afet senaryolarına uygun olarak hazırlanan eğitim alanında ekipler, enkazda arama, kurtarma ve koordinasyon konularında kapsamlı uygulamalar gerçekleştiriyor. Afetlere müdahale kapasitesini artırmayı hedefleyen eğitimlerde personelin teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanırken, herhangi bir afet durumlarında hızlı, koordineli ve etkin müdahale için hazırlıklar da güçlendiriliyor.

'Her zaman hazır olmalıyız'

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, afetlere karşı hazırlığın yalnızca ekipmanla değil, eğitimli ve donanımlı ekiplerle mümkün olduğunu söyledi. Doğan, 'Afetler ne zaman yaşanacağı bilinmeyen ancak her zaman hazırlıklı olmamız gereken olaylardır. Bu anlayışla oluşturduğumuz Enkazda Arama Kurtarma Eğitim Alanı'nda MAKUT ekibimiz, akreditasyon öncesi uygulamalı eğitimlerini başarıyla sürdürüyor. Güçlü ekipler, doğru eğitim ve planlı hazırlık sayesinde hemşehrilerimizin can güvenliğini korumak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.