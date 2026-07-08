Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine ulaştıkları yaralı kedi ve köpekleri Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanında tedavi ederek yeniden sağlığına kavuşturuyor. Ağır yaralı halde merkeze getirilen 'Mucize', 'Demircan' ve 'Serum' isimli can dostlar, veteriner hekimlerin özverili çalışmalarıyla yaşama tutundu.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 'Alo 185 Teksin' Çağrı Merkezi üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı hayvanlara en kısa sürede ulaşıyor. Olay yerine giden ekipler tarafından güvenli şekilde alınan can dostlar, vakit kaybetmeden Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanına ulaştırılarak veteriner hekimlere emanet ediliyor. Merkezde gerçekleşen muayene ve tetkiklerin ardından tedavi süreci başlatılan yaralı kedi ve köpekler, uzman veteriner hekimlerin ve teknik ekibin yoğun çabasıyla yaşama tutunuyor. Kimi trafik kazası, kimi darp, kimi ise farklı nedenlerle yaralanan patili dostlar, uygulanan tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından sağlıklarına kavuşarak yeni bir yaşam şansı elde ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağır yaralı 3 can dostu sağlığına kavuşturdu

Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanında yürütülen özverili çalışmaların en anlamlı örnekleri arasında yer alan Mucize, Demircan ve Serum, yaşama tutunan patili dostlardan yalnızca birkaçı. İlk getirildiklerinde yaşam belirtileri oldukça zayıf olan bu hayvanlar, günler süren titiz tedavi ve bakımın ardından ayağa kalktılar. Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan her canın yaşam hakkını korumak ve onları yeniden sağlığına kavuşturmak için, veteriner hekimleri ve saha ekipleriyle çalışmalarına aralıksız devam edecek.

Sultanoğlu, 'Mucize'nin iyileşmesini anlattı

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Merkezinde görev yapan Veteriner Hekim Murat Sultanoğlu, merkeze gelen yaralı kedi 'Mucize' hakkında bilgi verirken, 'Kedimiz ilk geldiğinde çok kötü bir durumdaydı. Acil olarak müdahalesine başladık. Fakat bizim için çok zor bir vakaydı. Çünkü solunum yetersizliği vardı. Burun kemikleri, üst ve alt çenesi kırıktı. Sert damağı yarıktı ve dili kopmuş durumdaydı. Müdahalesine hemen başladık, kanamalarını durdurduk' dedi.

Çoklu kırıkların ve yaraların olduğu bu tür vakalarda enfeksiyonun önlenmesi, beslenmenin sağlanması ve sonrasındaki sürecin oldukça zorlu olduğunu kaydeden Sultanoğlu, 'Bu yüzden ismini 'Mucize' koyduk. Şu an genel durumu iyi. Uzun bir süredir bizimleydi. Şimdi taburcu ettik ve açık sahamızda' diye konuştu.

'Patili dostlarımızı sağlığına kavuşturup, doğal ortamlarına kavuşturuyoruz'

Merkeze çok fazla yanık yaraları ile gelen 'Demircan' isimli başka bir kediden de bahseden Sultanoğlu, 'Geldiğinde enfekte durumdaydı, beslenemiyordu ve genel durumu kötüydü. Operasyonu kaldırabilecek durumda değildi. Önce genel durumunu toparlamamız gerekiyordu' ifadelerine yer verdi. Enfeksiyonunu önleyip, yaralarını iyileştirmeye başladıklarını ve sonrasında operasyonu yaptıklarını söyleyen Sultanoğlu, operasyonun çok başarılı bir şekilde geçtiğini anlattı. 'Demircan'ın şu anda bacağını kullanabildiğini ve yaralarının da kapanmaya başladığını belirten Sultanoğlu, 'Önümüzdeki birkaç gün içinde onu da taburcu ederiz. Vücudunda çok fazla yanık yaraları, kırıkları ve ağrıları vardı. Bu ağrılara rağmen dayandı ve mücadele etti. Şu an iyileşme sürecinde' dedi.