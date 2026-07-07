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Mersin'de ağıla giren kurtlar 29 koyunu telef etti
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İzlanda Başbakanı Kristrn Frostadttir, NATO Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İzlanda Başbakanı Kristrn Frostadttir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi. Başbakanları, Esenboğa Havaalanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyet karşıladı.

Kaynak: İHA