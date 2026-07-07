ADANA (İHA) - Adana'da yaya trafiğinin yoğun olduğu Merkez Cami'nin yanındaki alt geçit ile kapalı otoparkın bakımsız hali vatandaşların tepkisine neden oldu. Kötü koku, çamur, su sızıntıları ve evsizlerin barındığı alt geçidi kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nden acil çözüm istedi.

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Merkez Cami'nin hemen yanındaki alt geçit ve kapalı otopark, uzun süredir bakım yapılmadığı gerekçesiyle hem hijyen hem de güvenlik açısından tehlike oluşturuyor. Bölgede yolun karşısına geçiş için başka alternatif bulunmaması nedeniyle her gün yüzlerce kişi alt geçidi kullanırken, kötü koku, akan sular, çamur ve evsizlerin bölgede barınması vatandaşları endişelendiriyor.

'Geçerken tedirgin oluyoruz, ateş yakıyorlar'

Alt geçidi kullanan vatandaşlardan Talip Elmasten, yaşanan durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, 'Durum hiç iyi değil. İçeride madde kullananlar oluyor, burada yatıp kalkıyorlar. Buradan geçerken tedirgin oluyorum. Bir kadın ya da kız çocuğu geçse ne olur diye düşünüyoruz. Burası tek alt geçit. Her taraf kararmış, ateş yakıyorlar. Tavandan sürekli su damlıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi burayı temizleyip daha güvenli hale getirsin. Geceleri çok karanlık oluyor. Otopark açılırsa hem daha güvenli olur hem de bölge canlanır' dedi.

'Kadınlar ve öğrenciler için büyük tehlike'

Vatandaşlardan Fırat Aykanat ise alt geçidin özellikle akşam saatlerinde ciddi güvenlik riski oluşturduğunu ifade ederek, 'Burada sürekli su akıyor, çamur oluyor ve ağır bir koku var. Otoparkın kapalı olması da tehlikeyi artırıyor. İçeride insanlar kalıyor. Akşamları kadınlarımız, ailelerimiz ve öğrencilerimiz buradan geçiyor. Acilen gerekli çalışmalar yapılmalı. Otopark açılırsa hem görevli hem de güvenlik olur, burası daha aydınlık ve güvenli hale gelir. Aynı zamanda Adana'nın otopark sorununa da katkı sağlar. Büyükşehir Belediyesinden buraya düzen getirmesini istiyoruz' diye konuştu.