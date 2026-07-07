Kütahya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar tarafından Sofça köyünde hayata geçirilen lavanta bahçesi, mor çiçeklerle kaplanan görüntüsü ve Porsuk Çayı kıyısındaki doğal atmosferiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yaklaşık dört yıl önce dikilen lavantalar bugün hasat dönemine ulaşırken, bahçe hem fotoğraf tutkunlarını hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşları ağırlıyor.

Eskişehir'e kadar uzanan Porsuk Çayı kenarında bulunan ve 'Sıtkı Mağazası' olarak bilinen alanın çevresinde oluşturulan lavanta bahçesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte rengârenk görüntüler oluşturdu. Mor lavanta tarlası, özellikle sosyal medya için fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Lavanta bahçesinin kurucusu Nida Olçar, yaklaşık dört yıl önce toprakla buluşturdukları fidelerin bugün büyük bir görsel şölene dönüştüğünü belirterek, bahçenin bölgeye gelen herkesin uğrak noktalarından biri haline geldiğini söyledi.

Nida Olçar, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde bahçeyi tüm ziyaretçilere açtıklarını ifade ederek, 'Yaklaşık dört yıl önce diktiğimiz lavantalar bugün büyük bir görsel şölene dönüştü. Şu an bulunduğumuz alan Sofça Köyü'nde, Porsuk kenarındaki Sıtkı Mağazası'nın bulunduğu bölge. Yoldan geçen tüm misafirlerimiz bu görsel şöleni izleme fırsatı buluyor. Bu üç gün boyunca tüm Kütahyalı hemşehrilerimizi lavanta bahçemize bekliyoruz' dedi.

Bahçede yaklaşık 10 gün sonra lavanta hasadına başlanacağını aktaran Olçar, hasat edilecek lavantalardan doğal lavanta suyu ve lavanta yağı üretileceğini belirtti. Elde edilecek ürünlerin kısa süre içerisinde raflardaki yerini alacağını ifade eden Olçar, lavantaların sadece görsel güzelliğiyle değil, ekonomik değeriyle de bölgeye katkı sunduğunu dile getirdi.

Etkinliğin ilk gününden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştıklarını vurgulayan Olçar, 'Bugün kampanyamızın ilk günü ve beklediğimizin üzerinde bir talep var. Bu ilgiden son derece mutluyuz. Amacımız sadece lavantaları tanıtmak değil, Kütahyalı hemşehrilerimizi burada en iyi şekilde ağırlamak, doğayla iç içe güzel vakit geçirmelerini sağlamak ve buradan güzel hatıralarla ayrılmalarına vesile olmak' ifadelerini kullandı.

Yaz boyunca mor renge bürünen lavanta bahçesinin, hem kent turizmine hem de kırsal turizmin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. Ziyaretçiler, lavanta tarlasında fotoğraf çekmenin yanı sıra hasat döneminin ardından üretilecek lavanta suyu ve lavanta yağı gibi doğal ürünlere de ulaşabilecek.