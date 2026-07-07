Kütahya Belediyespor'un genç judocuları, Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap Judo Müsabakaları'nda elde ettikleri başarılı sonuçlarla Kütahya'nın gururu oldu. Gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden sporcular, bireysel ve takım kategorilerinde önemli dereceler elde etti.

Turnuvada Kütahya Belediyespor adına tatamiye çıkan sporculardan 48 kiloda mücadele eden Buğlem Maran ile 57 kiloda yarışan Fatma Yüksel, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Gösterdikleri başarılı performansla birincilik kürsüsüne çıkan iki sporcu, Kütahya'ya büyük sevinç yaşattı.

Organizasyonda 52 kiloda mücadele eden Ela Erkaraca ile 66 kiloda tatamiye çıkan Gökalp Bulut ise bronz madalya kazanarak üçüncülük elde etti. Sporcuların ortaya koyduğu mücadele ve elde ettikleri dereceler, Kütahya Belediyespor'un judo branşındaki başarılı çalışmalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bireysel başarıların yanı sıra Kütahya Belediyespor Kız Judo Takımı da takım sıralamasında üçüncülüğü elde ederek organizasyonu madalya ile tamamladı. Takımın sergilediği performans, sporcuların uyumu ve disiplinli çalışmalarının karşılığını verdi.